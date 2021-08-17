Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka 0:00 / 0:00

AA

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Covid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 926 Covid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

BANGLADEŞ'TE DE COVID-19'UN LAMBDA ADI VERİLEN VARYANTININ GÖRÜLDÜĞÜ AKTARILDI

AA'nın haberine göre, Bangladeş'te Covid-19'un ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantına rastlandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, "Lambda" varyantı, Bangladeş Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (BCSIR) ve Jahangirnagar Üniversitesi tarafından yapılan bir genom dizilimi sırasında, mart ayında toplanan bir örnekten tanımlandı.

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi (GISAID) raporuna göre, Lambda varyantının tespit edildiği kişinin başkent Dakka'da 49 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.