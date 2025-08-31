Habertürk
        Yeni Zelanda'dan Taylor Swift'in düğünü için büyük teklif - magazin haberleri

        Yeni Zelanda'dan Taylor Swift'in düğünü için büyük teklif

        Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon; "Dünyada bu düğün için daha iyi bir yer olamaz" diyerek, Taylor Swift'in düğününü ülkesinde düzenlemeyi teklif etti

        Giriş: 31.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:30
        Başbakandan düğün teklifi
        Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin düğünü için Yeni Zelanda hazır. Ülke yönetiminden, Swift ile Kelce'ye hitaben 'resmi bir mektup' gönderilerek ünlü çiftin düğününe ev sahipliği teklif edildi.

        Yeni Zelanda Turizm Kurulu'nun Instagram'da paylaştığı bir açıklamada; "Pop müziğin bir sonraki kraliyet düğününün tam burada, Yeni Zelanda'da yapılması için resmi dilekçemiz" diye belirtildi.

        Taylor Swift'in hayran topluluğu 'Swiftie'lerin de kendileri ile aynı fikirde olacağını iddia eden Turizm Kurulu'nun çağrısında; "Yıldızlarla dolu bir 'evet' için mükemmel bir fon. Siz de hazır mısınız? Taylor ve Travis, son safhanın bu olacağını hep biliyorduk. Hadi en çılgın hayallerinizdeki düğünü yapalım. Görünmez ipi takip edin, Yeni Zelanda'da evet deyin" ifadesi yer aldı.

        Pasifik ülkesinin üzüm bağlarının, tarihi ahşap kiliselerinin ve saklı göllerinin, çiftin evlenmesi için harika bir ortam sunduğu belirtildi.

        Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da "Dünyada bu düğünü yapmak hatta balayını geçirmek için Yeni Zelanda'dan daha iyi bir yer olamaz" dedi.

        Luxon'un ünlü çift için önerdiği aktiviteler arasında Aoraki Cook Dağı’na tırmanış, Waitomo’daki ateşböceği mağaralarını ziyaret ve Queenstown’da yamaç paraşütü yer aldı.

        Her ikisi de 35 yaşında olan Taylor Swift ile Travis Kelce, 26 Ağustos'ta ortak bir Instagram gönderisiyle nişanlandıklarını duyurmuştu. Swift, paylaşımın altına "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" diye yazmıştı.

