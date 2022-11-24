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Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! 2023 Vergi, ceza ve harçlara zam geliyor!

Vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı belirleyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122,93 oldu. Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, Ocak ayında yeniden değerleme oranında artacak.

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  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezalarına zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranında %50 indirim yapma yetkisi bulunuyor. İşte, 2023 yeniden değerleme oranı detayları...
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

    Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

    Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

    Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    YENİDEM DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde çıkmıştı. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı 1984 yılından bu yana açıklanan en yüksek oran. Daha önce en yüksek oran 1994 yılında yüzde 107.6 olmuştu.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

    Bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda farklı oranlarda indirme yetkisi bulunuyor. Ancak, trafik cezasında indirim yetkisi bulunmuyor.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    2023 OCAK'TA VERGİ, CEZA VE HARÇLAR NE KADAR ARTACAK?

    Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde, gelecek yıl vergi, harç ve cezalardaki asgari artışlar şöyle olacak:
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    TRAFİK CEZALARINA DİKKAT!

    Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın cezaları indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

    Bazı trafik cezaları şöyle olacak:

    Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

    Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

    Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

    Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

    Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL (1.137 TL)

    Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL (1823 TL)

    (Parantez içi rakamlar 2022 yılına aittir)
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    PASAPORT HARÇLARI

    Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili.

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    Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

    6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)

    1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)

    2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)

    3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)

    3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN BEDELİ ARTACAK

    Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732.40 TL’den 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

    A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE OLACAK?

    Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı geçen yıl yetkisini kullanarak MTV’yi yüzde 25 oranında artırdı.

    Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.
  • Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

    EMLAK VERGİSİ

    Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.

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