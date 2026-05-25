        Haberler Gündem Yeniden gözaltı! 33 kedi ölü bulunmuştu

        İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunduğu olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner Hakan E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 20:03 Güncelleme:
        DHA'nın haberine göre; Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Hakan E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KARARA İTİRAZ EDİLDİ

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği adli kontrolle serbest bırakma kararına yapılan itiraz üzerine Hakan E, yeniden yakalanıp, gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu karara yapılan itiraz üzerine dosya kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde; İzmir 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabulü ile şüpheli veteriner H.E. yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

