Yenikapı metro açık mı, kapalı mı? Yenikapı metro çalışıyor mu, açıldı mı, neden kapalı?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde çıkan yangın nedeniyle istasyon bir süreliğine işletmeye kapatıldı. Bugün Yenikapı metroyu kullanacak vatandaşlar ise seferlerin yapılmadığını görünce arama motorlarına yöneldi. Sorunun düzelip düzelmediği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Yenikapı metro açık mı, kapalı mı? Yenikapı metro çalışıyor mu, açıldı mı, neden kapalı? İşte, konu ile ilgili Metro İstanbul açıklaması!
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı son dakika haberleri ile gündemde. Sabah saatlerinde Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Bu nedenle seferler bir süreliğine durduruldu. Bu hattı kullanan vatandaşlar ise durağın açılıp açılmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Yenikapı metro açık mı, kapalı mı? Yenikapı metro çalışıyor mu, açıldı mı, neden kapalı, son durum ne?
YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?
İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.
YENİKAPI METRO AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.