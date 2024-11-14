M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı son dakika haberleri ile gündemde. Sabah saatlerinde Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Bu nedenle seferler bir süreliğine durduruldu. Bu hattı kullanan vatandaşlar ise durağın açılıp açılmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Yenikapı metro açık mı, kapalı mı? Yenikapı metro çalışıyor mu, açıldı mı, neden kapalı, son durum ne?