Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yenilenen Beşiktaş, Alanyaspor karşısında - Beşiktaş Haberleri

        Yenilenen Beşiktaş, Alanyaspor karşısında

        Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, 21. hafta maçında yarın akşam Alanyaspor'u konuk edece. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        2

        Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

        Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

        3

        BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

        Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.

        Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

        Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

        4

        ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

        5

        YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

        Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek.

        Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

        6

        Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.

        7

        BEŞİKTAŞ, LİGDE SON ÜÇ İÇ SAHA MAÇINI KAZANDI

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç maçta 9 puan topladı.

        Sahasında 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle seriye başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da aynı skorla geçmeyi başardı.

        Ligde geçen hafta Konyaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı amaçlıyor.

        Beşiktaş, üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son dönemi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yaşamıştı.

        8

        HEDEF; YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Ligde 9, kupada ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 3 ayı aşkın süreçte mağlup olmadı.

        Bu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor'la ise berabere kaldı.

        Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alarak namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde