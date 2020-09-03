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Yenilmezler: Ultron Çağı oyuncuları kimler? Yenilmezler: Ultron Çağı konusu nedir?

Yenilmezler Ultron Çağı filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi oyuncuların yer aldığı Yenilmezler Ultron Çağı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Yenilmezler: Ultron Çağı

Yenilmezler Ultron Çağı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler Ultron Çağı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Yenilmezler Ultron Çağı filmine dair detaylar...

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI FİLMİ KONUSU

Tony Stark, yanlışlıkla, insan soyunu bitirmeyi hedefleyen korkunç yapay zekâ Ultron'un ortaya çıkmasına neden olur. Şimdi Avengers ekibi Ultron'u yok etmek ve insanoğlunu kurtarmak için bir araya gelmelidir.

Fakat bu savaşta tek düşmanları Ultron değildir. İnsanların zihinlerine girebilen ve zihinlerindeki korkuları ortaya çıkaran bir mutant ile gözle görülemeyecek kadar hızlı bir düşman işleri zorlaştıracaktır.

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015
Yönetmen : Joss Whedon
Türü : Aksiyon / Bilimkurgu
Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson

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