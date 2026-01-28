Habertürk
        Yeraltı oyuncuları ve konusu: Yeraltı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 28 Ocak Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Bu sebeple Yeraltı oyuncuları ve konusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi; suç dünyasının gölgesinde filizlenen, bedeli ağır ama vazgeçilmez bir aşk hikâyesini izleyicilerle buluşturacak. Peki Yeraltı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte NOW'ın yeni dizisi Yeraltı konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...

        Giriş: 28.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:00
        1

        NOW’ın yeni dizisi Yeraltı, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Sümeyye Aydoğan gibi isimleri buluşturan Yeraltı oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; iki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin kalp ile akıl arasında verdiği mücadeleyi ele alıyor. Peki aşkın zamanı, koşulları ve sınırları aşan gücünü merkezine alan Yeraltı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, NOW’ın yeni dizisi Yeraltı oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

        2

        YERALTI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

        Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu NOW’ın yeni dizisi Yeraltı, yayın hayatına başlıyor.

        Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Medyapım imzalı dizi, 28 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        3

        YERALTI DİZİSİ KONUSU

        Senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikayede buluşturuyor.

        Dizide; derin devlet tarafından mafyanın içine yerleştirilen bir adamın, narkomafya ve İstanbul kartelinin ortasında şekillenen soluksuz macerası, aşkı her şeyin önüne koyan bir sınava dönüşecek.

        İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin kalp ile akıl arasında verdiği mücadele, dizinin duygusal omurgasını oluştururken; Yeraltı, suç dünyasının gölgesinde filizlenen, bedeli ağır ama vazgeçilmez bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

        4

        İşte dram türündeki dizinin hikayesi;

        Yeraltı, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram.

        Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur.

        Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

        5

        YERALTI 1. BÖLÜM ÖZETİ

        Haydar Ali ve Ceylan’ın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, beklenmedik bir gecede geri dönüşü olmayan bir yola saparken, Haydar Ali kendini hem devletin gizli planlarının hem de İstanbul’un acımasız yeraltı düzeninin tam ortasında bulur.

        Ceylan ise, sevdiği adamı korumak uğruna kendi sınırlarını aşar ve masumiyetle suç arasındaki ince çizgide tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

        6

        İhanet, sadakat ve hayatta kalma içgüdüsünün sınandığı bu dünyada, tek bir yanlış adım herkes için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

        Yeraltı, aşkın bile kurallara tabi olduğu bir evrende, bir adamın kaderle ve kendi karanlığıyla verdiği savaşı nefes kesen bir gerilimle anlatıyor.

        7

        YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak.

        8

        YERALTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yeraltı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin karanlık atmosferi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde hayat buluyor.

        Mafya, yeraltı kartelleri ve suç dünyasının anlatıldığı yapımda şehrin farklı mekanları kullanılıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
