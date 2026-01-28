YERALTI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Haydar Ali ve Ceylan’ın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, beklenmedik bir gecede geri dönüşü olmayan bir yola saparken, Haydar Ali kendini hem devletin gizli planlarının hem de İstanbul’un acımasız yeraltı düzeninin tam ortasında bulur.

Ceylan ise, sevdiği adamı korumak uğruna kendi sınırlarını aşar ve masumiyetle suç arasındaki ince çizgide tehlikeli bir yolculuğa çıkar.