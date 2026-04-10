Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, 10 Nisan'ın yalnızca bir yıl dönümü değil, milletin huzur ve güvenliği için verilen büyük mücadelenin, fedakarlığın ve adanmışlığın simgesi olduğunu söyledi.

        Teşkilatlarının bugün sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda adaletin, merhametin ve milletle kurulan güçlü bağın temsilcisi olduğunu belirten Arıkan, "Türk polisi her şartta görevini yerine getiren, milletin duasını arkasına alan büyük bir ailedir." dedi.

        Arıkan, görevlerini yerine getirirken yalnızca kanunların gereğini değil, vicdanlarının sesini de rehber edindiklerini dile getirdi.

        Konuşmanın ardından çeşitli polis araçlarından oluşan kortej Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

        Emniyet Müdürü Arıkan, eşi Sanem Arıkan ve polis üniformalı çocuklarla kortejin geçişini selamladı.

        Programlar kapsamında merkez Çukurova ilçesindeki Zeynel Abidin Üçgül Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

        - Hatay

        Hatay'da etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Vali Masatlı, programda, 4 Ekim 2011'de Elazığ'da intikal eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Murat Bulkan'ın kızı polis memuru Edanur Bulkan Eroğlu ile bir araya geldi.

        Sohbet ettiği Eroğlu'na Türk bayrağı veren Vali Masatlı, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Valilik Kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ve emniyet personelinin katıldığı törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikler kapsamında Sarıbuva, beraberindeki personelle Garizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

