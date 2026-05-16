        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da arkadaşı tarafından darbedilen kişi öldü

        Adana'da arkadaşı tarafından darbedilen kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından darbedilen kişi tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, 12 Mayıs'ta özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen ve darbedilerek ağır yaralı olduğu anlaşılan Muhammet Hasan Koca, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Koca, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Koca'nın hastaneye getirilmesinden itibaren araştırma başlatan polis, bu kişinin M.A.G'yle ilçede kaldığı evi belirledi.

        Eve operasyon düzenleyen polis, zanlının kaçtığını belirledi.


        Evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirildi.

        Araştırmasını genişleten polis, zanlıyı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Koca ile M.A.G'nin döner ustası oldukları, çalışmak için geldikleri Kozan'da birlikte kaldıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

