        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da denizde mahsur kalan 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi, bölgeden geçen balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Balık avı için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle ilçe açıklarında alabora oldu.

        Bölgeden geçen başka teknedeki balıkçılar, suda yaklaşık 1 saat mahsur kalan kazazedeleri fark etti.

        Balıkçıların yardımıyla tekneye alınan 3 kişi, kıyıya taşındı.

        İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan balıkçılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazazedelerin kurtarılma anı, yardıma gelen balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

