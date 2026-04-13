Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Suriyeli Muhammed M. (23) ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Sanık, savunmasında, 18 Mayıs 2025'te aynı evde kaldıkları kuzeni Dirgam M'nin (22) kardeşine saldırdığını öne sürdü.





Kardeşini kurtarmaya çalıştığını iddia eden Muhammed M, "Maktul, kardeşimin boğazına sarılmıştı. Ben de bir anlık öfkeyle mutfağa gidip bıçağı aldım. Dirgam M. üstüme doğru gelince vurmaya başladım. Kuzenimi öldürme kastım yoktu. Olayın şokundayım." dedi.





Tanık ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.





Güzelevler Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.



