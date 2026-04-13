Kitap kulübü kuran kadınlar tarihi kilisedeki kütüphanede okuma günleri düzenliyor

YAKUP SAĞLAM - Adana'da 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan İl Halk Kütüphanesinde ayda bir kez buluşan Kadınlar Arasında Kitap Kulübü üyeleri, okudukları kitaplar ve yazarları üzerine sohbet ediyor.



Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulunda görev yapan 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni Hilal Karabay, arkadaşlarıyla kitap okuyup düşüncelerini paylaşacağı kulüp kurmaya karar verdi.



Karabay, düşüncesini paylaştığı arkadaşlarıyla 2 yıl önce Kadınlar Arasında Kitap Kulübü'nü oluşturdu.



Farklı meslek gruplarından kitapseverleri ayda bir kez İl Halk Kütüphanesinde buluşturan kulüp, 150 üyeye ulaştı.



Kulüp üyeleri, binasının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan kütüphanede kitap okuyor.



Kitaplar ve yazarlar hakkında sohbet eden katılımcılar, tarihle iç içe vakit geçirip yeni arkadaşlıklar ediniyor.



- "Altın günü değil kitap günü yapıyoruz"



Kulübün kurucusu Hilal Karabay, AA muhabirine, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Kitap okumayı çok sevdiklerini belirten Karabay, "Meslek grubu fark etmeksizin her yaştan kadını mutfaktan çıkarıp kütüphaneye getirdik. Her ay altın günü değil kitap günü yapıyoruz. Kulüp olarak motivasyonumuz hayata anlam katmak ve bunu yaparken de dokunabileceğimiz kadar çok kadına dokunmak." dedi.



Karabay, kulüp buluşmalarını gelenekselleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ay sonunda buluşup kitap, yazar ve kitabın yazıldığı dönem hakkında tartışmamızı yapıyoruz. Yazarın dilini, edebi hayatını konuşuyor, kitabın karakterlerini, olaylarını çözümlüyor, bizlerde bıraktığı izleri konuşuyoruz. Bu sütunlar arasında kitap okumak, tarihe tanıklık etmek gibi bir şey. Bu bize inanılmaz iyi geliyor."



Sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini anlatan Karabay, okulların kütüphanelerine kitap bağışladıklarını ve yazarlarla söyleşiler düzenlediklerini dile getirdi.



- Aralarında mühendis de var emekli de



Üyelerden kimya mühendisi Kübra Öcal, kulüp sayesinde daha geniş okuma ağına sahip olduğunu vurgulayarak, "Sosyal anlamda da çok güzel şeylere imza atan bir ekip. Kitap okumanın altından daha değerli olduğunu düşünüyor, çok kıymetli bir şey olduğunu insanlarla paylaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.



Emekli öğretmen Aytül Uzan da kulübün kitap okumak isteyenlere ilham olduğunu kaydetti.

