        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden konteyner satışı ilanıyla bir kişiyi 22 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. ve müşteki Y.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki Y.A'nın internet sitesinde konteyner ilanını görüp tanıştığı sanık O.A'nın, kendi banka hesabına 22 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Y.A. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, O.A'nın "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki Y.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

