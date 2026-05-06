        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden otomobil aksesuarı satışı ilanıyla bir kişiyi 2 bin 800 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl hapis ve 7 bin lira para cezası verildi.

        Giriş: 06.05.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık İ.D. ve müşteki E.M. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki E.M'nin internet sitesinde araç helezon yayı ve flaşör tuş takımı ilanını görüp tanıştığı sanık İ.D'nin, kendi banka hesabına 2 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.M. ile irtibatını kestiğini ve bu kişinin benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, İ.D'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki E.M. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 5 yıl hapis ve 7 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

