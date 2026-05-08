Adana'da emniyet kemeri takmayanlara simülasyon aracında kaza deneyimi yaşatıldı

Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücüler, olası kaza anında yaşanabileceklerini simülasyon aracında deneyimledi. Atatürk Parkı'nda Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler simülasyon aracına alındı. Sürücüler, simülasyon aracında olası kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etti. Etkinlikte katılımcılar, alkollü araç kullanımının sürüş kabiliyeti üzerindeki etkilerini de alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" ile deneyimledi. Programda ayrıca çocuklara hediyeler verildi.

