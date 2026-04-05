Adana'da gölette kadın cesedi bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu. İlçedeki Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Jandarma ekipleri, ölen kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

