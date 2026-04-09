        Adana'da gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:59
        Adana'da gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan'da Bahar Aksüt'ün (24) ilçedeki Kürebeli Göleti'nde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

        Ekipler, 7 aylık hamile olduğu ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen Aksüt'ün en son temas kurduğu kişileri belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Aksüt ile ilişkisi olduğu ve en son bu kişiyle görüştüğü iddiasıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı Mustafa A. ile Kader K. ve Vural Ö. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İlçedeki Kürebeli Göleti'nde 5 Nisan'da bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmıştı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Benzer Haberler

        Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği
        Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği
        Adana'da iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceği ele alındı
        Adana'da iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceği ele alındı
        Şehit polisin mezarındaki 'dünyanın en kral babası' yazılı plaket duyguland...
        Şehit polisin mezarındaki 'dünyanın en kral babası' yazılı plaket duyguland...
        Gölette cesedi bulunan Bahar'ı, muhtar sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
        Gölette cesedi bulunan Bahar'ı, muhtar sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
        Adana'da şehit polisler unutulmadı
        Adana'da şehit polisler unutulmadı
        Çocuklarının önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan: Yaşamak istiyorum
        Çocuklarının önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan: Yaşamak istiyorum