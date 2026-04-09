        Adana'da kamu kurumlarının bahçeleri, cadde ve sokaklar portakal çiçeği kokacak

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin temasını desteklemek amacıyla çevre seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda kent genelinde narenciye fidanlarının toprakla buluşturulacağını bildirdi.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, şehrin simgesi olan "portakal çiçeği" ruhunun kentin dokusuna kalıcı olarak işlenmesi amacıyla bir çevre seferberliği başlattıklarını belirtti.

        Vali Yavuz, Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin kentin marka değerine katkı sunduğunu vurgulayarak, bu atmosferin kalıcı hale gelmesi için tüm kenti ortak bir vizyonda buluşmaya davet etti.

        Festivalin turizm, ekonomi, kentin imajı ve sosyal dokusuna büyük kazanım sağladığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin bu eşsiz 'portakal çiçeği' kimliğini daha da güçlendirmek ve festivalimizin ruhunu tüm yıla yaymak amacıyla büyük bir adım atıyoruz. Cadde ve sokaklarımızdan kamu binalarımızın bahçelerine kadar Adana'mızın her köşesini narenciye ağaçlarıyla donatacağız. Özellikle o meşhur turunçlarımızın, portakal, mandalina ve limon ağaçlarımızın kokusu ve rengi bu şehrin her yanını sarsın, Adana'nın kimliği doğasında hayat bulsun istiyoruz. Bu kapsamda tüm kurumlarımızın bu estetik dönüşüme hızla sahip çıkarak bahçelerini narenciye fidanlarıyla birer portakal bahçesine dönüştürmesini bekliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kapsamında etkinli...
        Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kapsamında etkinli...
        Adana'da "MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
        Adana'da "MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
        Adana'da gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Adana'da gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği
        Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği
        Adana'da iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceği ele alındı
        Adana'da iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceği ele alındı
        Şehit polisin mezarındaki 'dünyanın en kral babası' yazılı plaket duyguland...
        Şehit polisin mezarındaki 'dünyanın en kral babası' yazılı plaket duyguland...