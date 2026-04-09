Adana'da kamu kurumlarının bahçeleri, cadde ve sokaklar portakal çiçeği kokacak

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin temasını desteklemek amacıyla çevre seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda kent genelinde narenciye fidanlarının toprakla buluşturulacağını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, şehrin simgesi olan "portakal çiçeği" ruhunun kentin dokusuna kalıcı olarak işlenmesi amacıyla bir çevre seferberliği başlattıklarını belirtti.



Vali Yavuz, Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin kentin marka değerine katkı sunduğunu vurgulayarak, bu atmosferin kalıcı hale gelmesi için tüm kenti ortak bir vizyonda buluşmaya davet etti.



Festivalin turizm, ekonomi, kentin imajı ve sosyal dokusuna büyük kazanım sağladığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:



"Şehrimizin bu eşsiz 'portakal çiçeği' kimliğini daha da güçlendirmek ve festivalimizin ruhunu tüm yıla yaymak amacıyla büyük bir adım atıyoruz. Cadde ve sokaklarımızdan kamu binalarımızın bahçelerine kadar Adana'mızın her köşesini narenciye ağaçlarıyla donatacağız. Özellikle o meşhur turunçlarımızın, portakal, mandalina ve limon ağaçlarımızın kokusu ve rengi bu şehrin her yanını sarsın, Adana'nın kimliği doğasında hayat bulsun istiyoruz. Bu kapsamda tüm kurumlarımızın bu estetik dönüşüme hızla sahip çıkarak bahçelerini narenciye fidanlarıyla birer portakal bahçesine dönüştürmesini bekliyorum."

