Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kapısı açık özel halk otobüsünden düşen kişi ağır yaralandı. Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı üzerinde özel halk otobüsüne binen Halil İbrahim Topuz (60), kapısı açık aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek yola düştü. Topuz'un düştüğü sırada otobüsün kapısı da kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topuz, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

