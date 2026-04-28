Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.



Adatepe Mahallesi'nde vatandaşlar, ormanlık alandan kötü koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrollerde bir erkek cesedi buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.



Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, yaptıkları detaylı incelemede cesede ait kimlik bulamadı.



İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



