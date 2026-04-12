Adana'da Polis Haftası kapsamında "Adana Emniyet Koşusu" yapıldı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Adana Emniyet Koşusu" yapıldı.



Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, bin 900 metre çim pistte gerçekleştirilen yarışa, 4 ve üzeri yaştaki İngiliz atları katıldı.



Yarışta birinciliği Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Broarts", ikinciliği Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı "Gel Oglim" ve üçüncülüğü Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı "Zambur Aga" isimli at kazandı.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, yarışmada birinci gelen atın sahibi adına Faruk Serintürk'e kupasını verdi.

