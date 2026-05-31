Adana'da serinlemek için çaya giren kişi kayboldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği çayda kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çorlu Mahallesi'nde serinlemek için Körkün Çayı'na giren ismi öğrenilemeyen kişi akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

