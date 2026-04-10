Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıhuğlar Mahallesi'nde Mustafa Tunç (44) idaresindeki 01 BFF 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.