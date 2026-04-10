        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Sarıhuğlar Mahallesi'nde Mustafa Tunç (44) idaresindeki 01 BFF 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezas...
        Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, Karataş ilçesinde sağlık tesislerini inceledi
        Adana'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca kaydedi...
        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 22. yılında Adana'da anıldı
        Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kişi ağır yaralandı
        Kozan Portakal Çiçeği Festivali renkli görüntülere başladı