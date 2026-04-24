Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana Haberleri Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te N.T'yi (51) marketinde ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.Ş. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın kardeşi S.Ş'nin alkollü bir şekilde N.T'ye ait markete geldiği, aldığı bir paket sigaranın ücretini kredi kartıyla ödemek istediği belirtildi.

        Market sahibinin POS cihazının arızalı olduğunu söylemesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, N.T'nin S.Ş'yi zorla iş yerinin dışına çıkardığı ifade edildi.

        Bu duruma sinirlenen S.Ş'nin olay yerine ağabeyi İ.Ş'yi çağırdığı belirtilen iddianamede, İ.Ş'nin market içinde N.T. ile yaşadığı tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayla havaya bir el ateş ettiği ve devamında müştekiye yakın mesafeden öldürme kastıyla ateş ederek organ kaybı yaşayacak şekilde ağır yaralayıp kaçtığı anlatıldı.

        İddianamede sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        15 yaşında kalbine yenildi
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti

        Benzer Haberler

        Babasına ceza, çocuğuna hediye
        Serinlemek için girdiği gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli kurtar...
        Çalışmak için gittiği Irak'ta tutuklanan işçinin ailesinden iade talebi
        Ayakkabılığa bırakılan anahtarla eve girip, yatak odasındaki altınları çald...
        Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü: Sürücü havada takla att...
        Adana'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını ka...