Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te N.T'yi (51) marketinde ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.Ş. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın kardeşi S.Ş'nin alkollü bir şekilde N.T'ye ait markete geldiği, aldığı bir paket sigaranın ücretini kredi kartıyla ödemek istediği belirtildi.



Market sahibinin POS cihazının arızalı olduğunu söylemesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, N.T'nin S.Ş'yi zorla iş yerinin dışına çıkardığı ifade edildi.



Bu duruma sinirlenen S.Ş'nin olay yerine ağabeyi İ.Ş'yi çağırdığı belirtilen iddianamede, İ.Ş'nin market içinde N.T. ile yaşadığı tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayla havaya bir el ateş ettiği ve devamında müştekiye yakın mesafeden öldürme kastıyla ateş ederek organ kaybı yaşayacak şekilde ağır yaralayıp kaçtığı anlatıldı.



İddianamede sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

