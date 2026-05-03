Adana'da "Türkçülük Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Adana'da "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısıyla yürüyüş organize edildi. Turancı Dernekler Birliği Adana İl Başkanlığınca düzenlenen program, İstasyon Meydanı'nda başladı. Etkinliğe katılanlar, slogan atarak Atatürk Parkı'na yürüdü. Buradaki Atatürk Anıtı önünde yapılan konuşmaların ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.