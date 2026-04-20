        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık U.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, Gültepe Mahallesi'nde pikabının arkasındaki tahta sandığa sakladığı 80,05 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        U.U. ise hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

        Benzer Haberler

        Adana'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
        13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
        Adana'da çocuklar ve aileleri camide düzenlenen şenlikte ağırlandı
        Adana'da çocuklar ve aileleri camide düzenlenen şenlikte ağırlandı
        Sulama kanalında kaybolan İsam'ın cansız bedeni 8 kilometre uzaklıkta bulun...
        Sulama kanalında kaybolan İsam'ın cansız bedeni 8 kilometre uzaklıkta bulun...
        Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı