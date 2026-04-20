Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık U.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, Gültepe Mahallesi'nde pikabının arkasındaki tahta sandığa sakladığı 80,05 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.



Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılması yönünde görüş sundu.



U.U. ise hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

