Kozan ilçesindeki ortaokulda konferans salonu açıldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Remzi Oğuz Arık Ortaokulu'nda konferans salonu düzenlenen törenle açıldı. Hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Remzi Oğuz Arık Konferans Salonu'nun açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından konferans salonunda öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı "Gönülden Dile" adlı müzik ve şiir dinletisi yapıldı.

