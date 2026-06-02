        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Top atışıyla başlayan etkinliklere katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, protokol üyeleri ve vatandaşlar, açtıkları 106 metrelik Türk bayrağıyla Hoşkadem Camisi'ne yürüdü.

        Korteje, mehteran takımı ve atlı birlik de eşlik etti.

        Cami önündeki Kurtuluş Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

        Öğrencilerin gösteri sunduğu program, şehitlik ziyaretiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

