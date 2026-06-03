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        Şarkıcı Semicenk, Kozan ilçesinde hayranlarıyla buluştu

        Şarkıcı Semicenk, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Şarkıcı Semicenk, Kozan ilçesinde hayranlarıyla buluştu

        Şarkıcı Semicenk, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında konser verdi.

        Semicenk, İsmet Atlı Şehir Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk'e hayranları eşlik etti.

        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Semincenk'e etkinliğe sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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