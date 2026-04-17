Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 7 Aralık 2024'te uygulama noktasında otomobil çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün adı, Feke ilçesindeki bir okula verildi.



Feke Kaymakamlığının kararıyla Paşalı Mahallesi'ndeki Paşalı Ortaokulu'nun adı "Paşalı Şehit Mustafa Akgül Ortaokulu" olarak değiştirildi.



İsim değişikliği dolayısıyla okulda düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.



Şehidin babası Selim Akgül, törende, oğlunun adının okula verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Programa, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hopur, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aydın, şehidin eşi, çocukları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



