Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi.



Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçe Emniyet Amiri Hakan Hopur'un günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından etkinlikler kapsamında Kaymakam Feyza Yılmaz, emniyet mensuplarını makamında kabul etti.



Kozan ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Şehit Hakkı Bulduk Ek Hizmet Binası'nda devam eden tören kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Alptekin, birim amirleri ve polis memurlarının gününü kutladı.



- Mersin



Mersin'in Gülnar ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumuyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, İlçe Emniyet Amirliği'ndeki personel tebriğiyle son buldu.



Bozyazı ilçesindeki törende ise İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anısına fotoğraf çekildi.



Tarsus'ta da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, anıta çelenk sundu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Anamur ilçesinde ise Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden törende, polis çocukları şiir okudu.



Törende, masa tenisi turnuvasında dereceye giren polislere ödülleri takdim edildi, ayrıca mesleki başarılarından dolayı 35 polise başarı belgesi verildi.



- Hatay



Hatay'ın İskenderun ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Atatürk Anıt Alanı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Güneş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.



Etkinlikler kapsamında Atatürk Bulvarı'nda polis ekiplerince kortej geçişi yapıldı.



