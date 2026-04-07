Adıyaman'da yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü. A.K idaresindeki 44 AHG 772 plakalı yakıt tankeri, Gölbaşı-Malatya kara yolu Nurhak yol ayrımında seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. ​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.

