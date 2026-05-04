        Çelikhan'da heyelan nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan sağanağın ardından kapanan bazı yollar yeniden ulaşıma açıldı.

        Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası bazı derelerde taşkınlar meydana gelirken, yer yer heyelanlar oluştu.

        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Çelikhan Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.

        Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada sağanağın ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

        Ekiplerin yağışın ardından hızla müdahalede bulunduğunu ifade eden Pelvan, "İlçemizde sağanak sonrası bazı derelerde taşkınlar oluştu, heyelanlar meydana geldi. Kısa süreli kapanan yollar, ekiplerimizin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olası afetlere karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

