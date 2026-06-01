Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da AKÜFEST'26 başladı

        Afyonkarahisar'da AKÜFEST'26 başladı

        Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali (AKÜFEST'26), bayrak yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 22:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da AKÜFEST'26 başladı

        Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali (AKÜFEST'26), bayrak yürüyüşüyle başladı.

        Mehteran Takımı eşliğinde rektörlük binasının bahçesinden Barış Manço Şölen Alanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen resmi açılış töreni Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi ve Spor Bilimleri Fakültesinin halk oyunları gösterisi ile başladı.

        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş burada yaptığı konuşmada, AKÜ'nün temellerinin 1974 yılında atıldığını ve 1992 yılında üniversite statüsüne kavuştuğunu kaydetti.

        AKÜ'nün, çok yönlü çalışmalar eşliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

        "Üniversite, evrensel misyonunun gerektirdiği faaliyetlerinin yanı sıra bölgemizin ve ilimizin potansiyeli doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalar, projeler ve politikalarla kurumsal yapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. 3 Temmuz itibarıyla 34. yaşını doldurarak 35. yılına adım atacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesinin bu anlamlı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

        Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de bir konuşma yaptı.

        Protokol üyeleri daha sonra AKÜFEST'26 alanındaki TEKNOFEST takımları sergisi, Mühendislik, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri öğrenci ürünleri sergisi, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ürün sergisi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve Yeşilay stantlarını gezdi.

        AKÜFEST'26, 1-5 Haziran'da bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" ko...
        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" ko...
        İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada
        İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada
        Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan yaklaşık 6 milyon araç geçiş yaptı
        Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan yaklaşık 6 milyon araç geçiş yaptı
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Otomobilin patpatla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Otomobilin patpatla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bayram tatili sonrası eğitim ve öğretim yeniden başladı
        Bayram tatili sonrası eğitim ve öğretim yeniden başladı