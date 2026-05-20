Afyonkarahisar'da çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. T.Ç. (47) idaresindeki tır, Dinar-Çay kara yolu Akçin köyü yakınlarında K.İ'nin (41) kullandığı tırla çarpıştı. Sürücüleri yaralanan tırlar, yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırlardaki yangın nedeniyle bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

