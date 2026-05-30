Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı. Ü.Y. (41) idaresindeki 03 FS 356 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile M.M.Y. (7) hayatını kaybetti, R.Y. (9) yaralandı. Yaralı çocuk, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

