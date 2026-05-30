Afyonkarahisar'daki çevre yollarında bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüş yoluna çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'daki çevre yollarında yoğunluğa neden oldu.
Giriş: 30.05.2026 - 17:27
Araçlar, İzmir, Konya, Ankara, Antalya ve Kütahya güzergahlarında akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
