        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Kuraklık riski altındaki Eber Gölü'nün su seviyesi üç kat arttı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da kuraklık riski altındaki Eber Gölü'nün su seviyesi, son dönemdeki yağışların etkisiyle arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, Eber Gölü çevresinin geçen yıl kasım ayı ile bu yıl nisan ayı arasında düzenli yağış aldığını söyledi.

        Gölün geçen yılki ortalama seviyesi 1 metreyken şu anda 4 metrenin üzerine çıktığını belirten Erişmiş, "Eber Gölü'nün geçen yıl bu aylardaki doluluk oranı yüzde 5 civarındaydı, bu yıl ise yüzde 15'e çıktı. Bu artış yağışlardan kaynaklanıyor. Bölgede korumaya yönelik çalışmalar var. Kaçak su kullanımıyla ilgili sıkı çalışmalar yapılıyor. Yöre halkının daha duyarlı olması sağlanacak. Bu şekilde Eber Gölü'nde su seviyesi her yıl daha fazla artacak." ifadelerini kullandı.

        - "Eber Gölü'nün su seviyesini daha da artırabiliriz"

        Eber Gölü'nde 147 kuş türünün bulunduğuna değinen Erişmiş, şunları kaydetti:

        "Bu yıl göçmen kuş sayısında belirgin artış görüldü. Bunun dışında suna ve ak pelikan türleri de gözlemlendi. Geçen yıla kıyasla kuş türü çeşitliliği açısından daha zengin bir dönem yaşanıyor. Geçen yıl su seviyesi düşük olduğu için flamingo türü Eber Gölü'nde nadir görülüyordu. Bu yıl ise flamingo sayısında 3-4 kat artış görüldü. Sayımda 2 binin üzerinde flamingo tespit edildi. Eğer bu tür korumacı yaklaşımlarla devam edersek Eber Gölü'nün su seviyesini daha da artırabiliriz."

        -"Akşehir Gölü'nde yüzde 5 doluluk oranında su bulunuyor"

        Erişmiş, tamamen kuruduğu düşünülen Akşehir Gölü'nü besleyen ana kaynağın Eber Gölü olduğunu dile getirdi.

        Eber Gölü'nün dolmasının Akşehir'in dolması anlamına geldiğini vurgulayan Erişmiş, "Kot farkı nedeniyle Eber Gölü daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu yağışlar sayesinde Akşehir Gölü'nde doluluk yüzde 5. Yaz aylarında daha kurak bir döneme girilecek. Bu dönemde halkımızdan kaçak sulama ve göldeki yasaklara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor

        Benzer Haberler

        Futbol sahasında dostluklar rüzgarı esti
        Futbol sahasında dostluklar rüzgarı esti
        Kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Frig Vadisi'nde 2026 turizm sezonu açıldı
        Frig Vadisi'nde 2026 turizm sezonu açıldı
        Yurdunuseven: "Cezaevlerindeki çocukların suça sürüklenmelerinde sosyal med...
        Yurdunuseven: "Cezaevlerindeki çocukların suça sürüklenmelerinde sosyal med...
        Afyonkarahisar'da gölde kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası
        Afyonkarahisar'da gölde kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası
        Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi Tatbikatta senaryo gereği ölen görev...
        Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi Tatbikatta senaryo gereği ölen görev...