Sandıklı'da bir evde göçük oluştu

Sandıklı'da iki katlı evin arka kısmında göçük meydana geldi



​Çay Mahallesi'nde iki katlı ahşap evin arka bölümünde göçük oluşması üzerine durum yetkililere bildirildi.



İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yetkililer, yapılan incelemenin ardından evin kullanılamayacağını belirledi.



Evde yaşayan iki kişinin Sandıklı Belediyesi tarafından misafir edileceği öğrenildi.

