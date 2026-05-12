Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açılışına katıldı.
Yosunkaya, Şehit Gökhan Orhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinlikte, stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.
Proje koordinatörleri ve öğrencilerden bilimsel çalışmaları hakkında bilgi alan Yosunkaya, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- Sandıklı'da süne taraması yapıldı
Sandıklı ilçesindeki hububat alanlarında süne taraması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve zararlılarla mücadele etmek amacıyla sürvey çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ekipler, süne zararlısına yönelik arazilerde incelemelerde bulundu.
