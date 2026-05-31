        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri İshak Paşa Sarayı bayramda 25 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 25 bin 330 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Bayram tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi yapıyı gezdi.

        Yoğunluğun yaşandığı yerleşkede ziyaretçiler, fotoğraf çekip keyifli vakit geçirdi.

        Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip, tarihi ihtişamı, benzersiz mimarisi ve kültürel zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İshak Paşa Sarayı'nı, 9 günlük bayram tatili süresince 25 bin 330 kişi ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Babaları tarafından annesiz bırakılan çocuklar adalet bekliyor
        Terörün izlerinin silindiği Tendürek'te bayram nöbetindeki kahramanlar unut...
        Diyadin'de kurban keserken 8 kişi yaralandı
        Modern görünüme kavuşan Gürbulak Sınır Kapısı'nda tır trafiği büyüdü, ticar...
        Ağrı Valisi Bozkurt'tan bayramda şehit aileleri, gazi, çocuklar ve huzurevi...
        Umut Kervanı Ağrı'da yüzlerce hanenin sofrasına kurban eti ulaştırdı
