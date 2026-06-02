        Aksaray'da sanayi tüpü yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

        Aksaray'da sanayi tipi tüp yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Aksaray'da sanayi tipi tüp yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Aksaray'da sanayi tüpü yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

        Aksaray'da sanayi tipi tüp yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Aksaray-Nevşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sanayi tipi tüp yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından araç ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

        Araç ve ormanda hasara yol açan yangın nedeniyle kapatılan Aksaray-Nevşehir kara yolu olay sonrası yeniden trafiğe açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

