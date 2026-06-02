Aksaray'da sanayi tüpü yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

Aksaray'da sanayi tipi tüp yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.



Aksaray-Nevşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sanayi tipi tüp yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından araç ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü.



Araç ve ormanda hasara yol açan yangın nedeniyle kapatılan Aksaray-Nevşehir kara yolu olay sonrası yeniden trafiğe açıldı.







