Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

