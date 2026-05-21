Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüpheliler K.C.A. (26), B.K. (21) ve Ö.G'nin (21) içerisinde bulunduğu aracı Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 752 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

