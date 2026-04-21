Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 115 dolara el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

