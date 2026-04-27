Amasya Üniversitesi kütüphanesinde e-Kitap sayısı 4 milyon 700 bini geçti

Amasya Üniversitesi bünyesindeki kütüphanede e-Kitap sayısı 4 milyon 700 bini aştı.



Hüseyin Hüsamettin Yaşar Kütüphanesi'nde 110 bin basılı kitap, 110 bin e-dergi ve 4 milyon 736 bin e-kitap bulunuyor. Kütüphane, 59 veri tabanıyla öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veriyor.



Öğrenci ve kullanıcılar, kütüphane kartlarıyla basılı ve dijital kaynaklara erişebilirken, üniversitenin internet sitesi üzerinden de e-Kitaplara ve veri tabanlarına ulaşabiliyor. Kütüphanedeki arama sistemiyle basılı kitapların yeri de kolaylıkla tespit edilebiliyor.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AA muhabirine, Amasya Üniversitesinin kütüphanesinin tüm Amasyalılara hizmet verdiğini söyledi.



Kütüphanenin kapasitesinin geliştiğine vurgu yapan Rektör Turabi, "Amasya Üniversitesi kütüphanesi olarak 110 bin basılı kitap, 4 milyon 736 bin elektronik kitap, 110 bin e-dergi, 59 veri tabanıyla yaklaşık 4 bin kişiye dış kullanıcı, en az lise mezunu olmak koşuluyla hizmet veriyoruz. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlananlar, DUS sınavına hazırlananlar, YKS, KPSS'ye hazırlananlarla birlikte araştırmacılarımıza açık olan kütüphanemiz Amasya Üniversitesi ve tüm Amasyalıların hizmetinde. Bu anlamda da bilgisayarlarımızda sınırsız internet, aynı zamanda Wi-Fi ağımızla da sınırsız hizmet veriyoruz."



Turabi, kütüphaneden yararlanmak isteyen kullanıcıların elektronik ortamda müracaatlarını yapmaları gerektiğini hatırlatarak, "Kendilerine kütüphane kartı veriliyor. 4 milyon 736 bin elektronik kitap şu anda devlet üniversitelerimiz içerisinde gerçekten en üst sınırdaki bir sayıdır." ifadelerini kullandı.



Kütüphaneden yararlanan öğrencilerden Nazar Ciğal da haftanın 3 günü kütüphaneden yararlandığını söyledi.



Bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Ciğal, "Sabah gelip akşam 5'te çıkıyorum. Kütüphane hizmetinden çok memnunum. 5 milyona yakın e-Kitap, 100 bin kitabımız var. Basılı kitaplarımız var. Sınav haftalarında ekstra 7/24 kütüphanemiz açık. Bize akşam saatlerinde daha iyi çalışabilmemiz açısından çorba ikramları oluyor." dedi.



Öğrencilerden Rahmiye Karataş ise "Kütüphanemiz kaynaklar bakımından çok zengin. Kütüphanemize geliyoruz ders çalışıyoruz. Ödevlerimizde kütüphanemizden yararlanıyoruz. Basılı kaynaklar gayet yeterli. Zaten ders kitaplarımız da mevcut burada. İstediğimiz her kitabı burada bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

