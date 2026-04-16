Amasya'da Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi
Amasya'da Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.
Giriş: 16.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
Şeyhcui Mahallesi Türkistan Caddesi'nde kurulan kermes alanında gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu.
Kermese siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katılarak destek oldu.
Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.
