        Hediyelik eşya dükkanında isteyenlere eski dönemlere ait sikke bastırıyor

        Hediyelik eşya dükkanında isteyenlere eski dönemlere ait sikke bastırıyor

        Amasya'da hediyelik eşya dükkanı işleten Oğuzhan İlgün, isteyenlere eski dönemlere ait sikke bastırma imkanı sunuyor.

        Giriş: 16.04.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Hatuniye Mahallesi’nde iş yeri bulunan İlgün, hazırladığı kalıplarla isteyenlere Amasya tarihinde yer alan Pontus Krallığı, Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeleri bastırıyor.

        Hazırlanan kalıpların arasına yerleştirilen metal para biçimindeki kurşuna çekiçle vurularak istenilen sikke elde ediliyor.


        İsteyenler kendi sikkesini yapabiliyor, isteyenlere ise önceden hazırlanan sikkeler veriliyor.


        Sikke bastıranlara ayrıca, sikkenin üzerindeki yazıların anlamını anlatan tanıtım kartı da sunuluyor.

        Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu İlgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sikkelerin milattan önce 7. yüzyıldan bu yana toplumların yaşamında yer aldığını söyledi.

        Bugün kullanılan paranın da günümüzün sikkesi olduğunu belirten İlgün, "Burada ilkel yöntemlerle sikke darp ettiriyoruz. Tabii sikkeleri darp ettirirken belirlediğimiz kalıplarımız, Amasya'ya ait olan sikkelerin kalıpları. Ziyaretçilerimizin Amasya'ya ait değeri yüksek bir ürünle ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

        Kalıplarının Amasya'nın farklı dönemlerine ait olduğunu aktaran İlgün, "Biz bunu workshop haline getirdik. Yani para, sadece bir ekonomik materyal değil. O dönemin tarihini, kültürünü, idari metodunu gösteren çok önemli bir değer. Ziyaretçilerimiz bunu yaptığı zaman çok keyif alıyor. Tarihi metotla yaptıkları için ayrıca keyif alıyorlar." diye konuştu.

        Sikke bastıranlardan Fazlı Kaya da sokaktan geçerken sikke basıldığını gördüğünü dile getirerek, kendisinin de bu deneyimi yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

