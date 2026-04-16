Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da çiçek açan kiraz ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü

        Amasya'da kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, üretici Ali Pehlivan’a ait 18 dönümlük kiraz bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Arslan ile İl Müdür Yardımcısı Murat Güneş ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, çiçek açan bahçelerin genel durumunu değerlendirdi.


        Arslan, geçen hafta hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle don meydana gelebileceğinden endişe duyduklarını belirterek, "Kiraz bahçesinde Allah'a şükür, herhangi bir sıkıntımız yok. Çiçekler de güzel şekilde döllenme yapıyor. İnşallah bu yıl güzel kiraz yiyeceğiz diye gözüküyor. Ali amca, kirazları çok kaliteli olduğu için özellikle ihracata gittiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

        Ali Pehlivan da kiraz ağaçlarındaki çiçeklenmenin oldukça güzel olduğunu dile getirerek, "Ürettiğim kirazları ihracata gönderiyorum. Çeşitlerim çoğunlukla '0900' türü ama diğerlerinden de var. Benim için kazançlı bir meyve. Gençlere tavsiyem, kirazı bırakmasınlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"

        Benzer Haberler

        81 ilde sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkınd...
        81 ilde sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkınd...
        Suluova'da 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
        Suluova'da 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
        Gümüşhacıköy'de Kalp Sağlığı Haftası'nda bilgilendirme standı kuruldu
        Gümüşhacıköy'de Kalp Sağlığı Haftası'nda bilgilendirme standı kuruldu
        Amasya'da Turizm Haftası etkinlikleri bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle ba...
        Amasya'da Turizm Haftası etkinlikleri bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle ba...
        45 yaşında polislikten ayrılıp öğretmen oldu, emekliliğini 20 yıl uzattı
        45 yaşında polislikten ayrılıp öğretmen oldu, emekliliğini 20 yıl uzattı
        Amasya Valisi Bakan'dan Taşova'da okullara ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Taşova'da okullara ziyaret